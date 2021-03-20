Наркотики. Фото: Медуза

https://racurs.ua/ua/n152033-pidlitky-otruyilys-narkotykamy-na-rivenschyni-yih-dostavyly-do-reanimaciyi-neprytomnymy.html

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Підлітки отруїлися наркотиками на Рівненщині. Четверо неповнолітніх хлопців під час вечірки вжили амфетамін та метадон. Унаслідок цього троє з них знепритомніли й потрапили в реанімацію.

Одна дитина в комі. Про це повідомили в прес-службі обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Повідомляється, що медики отримали кілька викликів із села Федорівка колишнього Гощанського району на Рівненщині. Коли бригади приїхали, то з’ясувалось, що в чотирьох пацієнтів віком від 15 до 17 років були однакові симптоми. Медики заявляють, що четвертого хлопця не ушпиталювали, бо батьки промили йому шлунок одразу.

Уже близько шостої ранку двох хлопців із районної лікарні транспортували в Рівне в обласну дитячу лікарню. Одному із них лікарі ввели антидот, після цього з‘явилась м’язова активність. Однак попри дії медиків пацієнт залишався в комі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наркотики та психотропи на загальну суму понад 7 млн грн за цінами «чорного ринку» вилучили у двох мешканок Запорізької області віком 16 та 18 років. За інформацією правоохоронців, вони займалися розповсюдженням канабісу, пігулок екстазі та «Альфа PVP» (синтетичного психостимулятора)