Наркотики. Фото: Медуза

https://racurs.ua/n152033-podrostki-otravilis-narkotikami-na-rovenschine-ih-dostavili-v-reanimaciu-bez-soznaniya.html

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Подростки отравились наркотиками на Ровенщине. Четверо несовершеннолетних парней во время вечеринки приняли амфетамин и метадон. В результате этого трое из них потеряли сознание и попали в реанимацию.

Один ребенок в коме. Об этом сообщили в пресс-службе областного центра экстренной медицины и медицины катастроф.

Сообщается, что медики получили несколько вызовов из села Федоровка бывшего Гощанского района на Ровенщине. Когда бригады приехали, то оказалось, что у четырех пациентов в возрасте от 15 до 17 лет были одинаковые симптомы. Медики заявляют, что четвертого парня не госпитализировали, потому что родители промыли ему желудок сразу.

Уже около шести утра двух ребят из районной больницы транспортировали в Ровно в областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот, после этого появилась мышечная активность. Однако несмотря на действия медиков пациент остается в коме.

Напомним, ранее мы сообщали, что наркотики и психотропы на общую сумму более 7 млн грн по ценам «черного рынка» изъяли в двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет. По информации правоохранителей, они занимались распространением марихуаны, таблеток экстази и «Альфа PVP» (синтетического психостимулятора).