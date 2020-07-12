Безопасность детей: травмы, наркотики в песочнице и коварные батуты

Безопасность детей. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2674-bezopasnost-detey-travmy-narkotiki-v-pesochnice-i-kovarnye-batuty.html

Ракурс

Ответственность за безопасность детей всегда лежит на нас, взрослых. Где бы они ни находились — дома, на прогулке, детской площадке... К огромному огорчению, иногда катание на качелях, игра в песочнице или посещение детской комнаты в торгово-развлекательном центре может не только принести позитивные эмоции, но и закончиться трагедией.

О том, какие травмы дети получают чаще всего, и как их избежать, а также на что обращать внимание для безопасности ребенка — Елена Лизвинская, психолог, автор и инструктор учебного проекта IKiD по безопасности детей от рождения до 10 лет.

Безопасность детей на детских площадках — от травм до наркотиков

Помните, что если детская площадка была функциональна и отвечала требованиям безопасности детей сегодня, не факт, что завтра она будет все так же в порядке. Ее состояние может сильно измениться в зависимости от того, кто провел там вечер накануне.

Самые распространенные травмы на детских площадках:

падение с высоты (повреждение спины, компрессионный перелом позвоночника, который чреват длительным пребыванием в корсете без движения до шести месяцев);

травмирование качелями (травмы головы, сотрясение мозга);

падение с горок — конструкции не всегда надежно закреплены (ушибы, переломы верхних и нижних конечностей);

падение конструкций и ступенек (вывихи, открытые переломы, а также порезы, ссадины).

Производителю недостаточно качественно сделать площадку, которая будет обеспечивать безопасность детей. Ее нужно правильно установить, обслуживать и поддерживать в работоспособном состоянии. Городским властям не всегда удается оперативно отреагировать на ту или иную поломку, поэтому родителям важно не терять бдительности.

Здорово, если в вашем дворе есть возрастная градация детских площадок. Здесь — для детей от года до трех лет, другая зона — от 3‒5 до подросткового возраста, третья — для детей постарше. Как правило, на текущий момент в жилых комплексах, во дворах на детских площадках проводят время дети разного возраста. Постарше, играя, например, в догонялки, могут травмировать малышей. Такие случайные травмы не редкость. Хорошо, если на площадке есть резиновое или другое защитное покрытие, которое убережет малыша от серьезной травмы.

Приходя на площадку с ребенком, всегда осматривайте ее, чтобы избежать рисков. Допустим, на вашей площадке есть качели, карусель, горка и песочница. «А давай посмотрим, что здесь произошло за ночь!» — предложите ребенку, превращая осмотр в игру. Подходите к горке: «Ага, здесь никакие крепления не торчат, ступеньки целые, все надежно зафиксировано». Идем дальше к качелям — а насколько она правильно закреплена, надежно ли держится, не раскрутились ли болты? Проверьте карусель, не торчат ли камни из основания, зазубрины и т. п. Появившаяся ржавчина может поцарапать руки.

В контексте безопасности детей особое внимание стоит уделить песочнице. Если туда сходили котики или собачки, о чем чаще всего беспокоятся родители, — пожалуй, это самое безобидное, что можно обнаружить. Да, такие находки способны стать причиной паразитарной инфекции, но в песке можно найти еще и шприцы. Многие боятся заразиться СПИДом, но вирус иммунодефицита человека вне человеческого организма живет очень недолго. Со шприцем больше рисков подхватить различные гепатиты и столбняк. В последнее время в песочницы закладывают разнообразные наркотики. А ведь нередко дети играют во дворе сами. Отпуская дошкольников гулять одних, вы подвергаете их определенным рискам.

Отдельная тема — стадионы. Зачастую здесь также есть риски травмироваться. Недавно мы проводили инспекцию одного стадиона возле школы: половина старых конструкций была демонтирована, а для второй половины не хватило бюджета. Учитель на уроке физкультуры отвечает за безопасность детей, поэтому все конструкции они обходят десятой дорогой.

Выгул собак на стадионах — это тоже большая угроза. Представьте, класс из 25‒30 учеников выходит на стадион, за ними присматривает один педагог. Какая реакция будет у собак на активные действия детей, когда один побежит, другой крикнет? При этом далеко не всегда собаки на поводках, не говоря уж о намордниках.

Есть колеса? Должен быть и шлем

Многие дети любят кататься на самокатах, велосипедах, гироскутерах... В Европе распространена фраза: если есть колеса, должен быть и шлем. У нас взрослые почему-то считают, что это необязательно — мол, скорость небольшая. При этом не учитывается, что есть другие люди, подростки, которые гоняют гораздо быстрее. Ребенка могут травмировать другие участники движения. Чтобы обеспечить надежную защиту и безопасность детей, шлем должен быть тщательно подобран по размеру. Не лучший вариант, когда младшие дети донашивают за старшими шлемы, до которых они еще не доросли.

Когда мы переводим ребенка через дорогу, нужно снять его с самоката или велосипеда. Идем пешком. Это прописано в правилах дорожного движения. Дорогу нельзя переезжать ни на роликах, ни на самокате или скейте.

Безопасность детей возле воды: необходимо повышенное внимание

Родители должны помнить, что 5 см воды достаточно, чтобы ребенок захлебнулся. Если родители не умеют оказывать неотложную помощь, делать непрямой массаж сердца, с большой вероятностью ребенок, захлебнувшись, может не выжить. У водоема следите за ребенком внимательнее.

Как не накормить ребенка прокисшим кефиром

Пищевые отравления — еще один важный пункт в теме безопасности детей. Ведь у ребенка они развиваются быстрее, чем у взрослого. Особенно тяжелыми бывают отравления кисломолочными продуктами, творогом. Вы оставили кефир при комнатной температуре, чтобы он нагрелся? Может быть достаточно получаса, чтобы он скис.

Не забывайте, что в торговых сетях условия хранения соблюдаются не всегда. Наверное, вы наблюдали ситуацию, когда лоток с кисломолочными продуктами вывозится в торговый зал и стоит там какое-то время, его не сразу раскладывают по холодильным полкам. Важно придерживаться температурного режима хранения, указанного на упаковке продукта. Первое правило: если не доели йогурт или кефир, сразу же ставьте его в холодильник. Второе правило: прежде чем давать ребенку, попробуйте сами.

Батуты, травмы и судебные разбирательства

Прыжки на батуте — очень веселое и увлекательное занятие. Однако Канадская академия педиатрии вообще не рекомендует детям до шести лет прыгать на батутах. Почему? Физиология ребенка в этом возрасте не позволяет считать батут безопасным для его здоровья. Особенно это касается огромных батутов, где одновременно прыгают 5‒6 детишек. Так быть не должно! Один батут — один ребенок. Обязательна защита по периметру.

Детские батутные залы, где любители веселого времяпрепровождения перепрыгивают с одного батута на другой, сегодня очень популярны. А вот насколько они соответствуют критериям безопасности детей?

Я была участником нескольких судебных разбирательств: дети получили на батутах компрессионный перелом позвоночника. В одном из киевских развлекательных центров ребенок прыгал с батута в яму с кубиками, но оказалось, что внизу убрали защитный мат и он приземлился на бетон. Мальчик полгода пролежал в корсете. На данный момент родителям компенсации добиться не удалось. Сумма — 100 тыс. грн, которые были потрачены на реабилитацию.

Сложность в том, что на сегодня нет стандартов, согласно которым эти заведения в принципе функционируют. Не прописаны условия, согласно которым должны работать развлекательные комнаты, в том числе батутные. Поэтому утверждать, что такие заведения придерживаются каких-то международных или государственных стандартов, некорректно. Когда родители ведут своих детей в подобные развлекательные центры, они должны понимать, что в случае чего — с последствиями они остаются сами.

Как не омрачить поход в торгово-развлекательный центр

Прежде всего сделайте селфи себя и вашего ребенка в той одежде, в которой планируете пойти. В случае, если ребенок потеряется, вы быстро сможете сориентироваться, показав фото охране. Если у вас ребенок школьного возраста, можно приобрести специальные часы с GPS-трекером, которые позволят быть на связи. Что касается геолокации, то на часы особо не стоит полагаться, так как есть довольно ощутимая погрешность. При походе в магазин заранее согласуйте свои действия. Можно сначала пойти по детским делам — выбрать игрушки, карандаши — покупки для ребенка, а потом — по взрослым. Лучше сразу договариваться, что именно будете покупать, чтобы избежать скандалов, истерик и манипуляций в духе «Мама, а у тебя тоже было трудное детство?». Если в торговом центре вы впервые или плохо в нем ориентируетесь, лучше согласовать, где встречаться, если вдруг ребенок потеряется. Если ребенок пропал и вы в течение 5‒10 минут его не нашли самостоятельно, не ждите, обращайтесь к охране.

Селфи любой ценой

Подростки, пытаясь сделать селфи на железнодорожном вагоне, часто гибнут. Немало случаев, когда в погоне за крутым фото попадают в электрическую дугу и получают ожоги от 50% до 80% тела. Это очень длительная реабилитация и дорогостоящие операции. Как с этим бороться? Должно быть несколько сторон, заинтересованных в решении проблемы. Родителям нужно акцентировать внимание на том, что популярность можно получить другим путем, не рискуя жизнью — рисовать комиксы, играть в футбол, программировать и т. п. Нужно подыскать для ребенка такое хобби, которое будет ему интересно, хорошо получаться и позволит демонстрировать собственные достижения.

К слову, раньше железнодорожные пути были зоной повышенного внимания. К ним не было такого свободного доступа. По моему мнению, такие объекты должны патрулироваться, должна быть обеспечена дополнительная охрана.

Кто чаще травмируется — мальчики или девочки?

Мальчики, как правило, более активные, непоседы. По статистике, мальчики раза в три чаще травмируются, чем девочки. Мальчишкам до всего есть дело — от пролетающей мимо мухи до «а что там внутри заброшенной стройки». Помните фразу? Мужчины — это случайно выжившие мальчики. Если у вас сын, стоит больше внимания уделять безопасности детей. Но мамам прекрасной половины человечества также расслабляться не стоит: есть девочки, которые дадут фору любому мальчишке.

По материалам вебинара «Безопасность ребенка после карантина. Как не попасть в больницу?»