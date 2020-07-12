Безпека дітей: травми, наркотики в пісочниці і підступні батути

Безпека дітей. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2674-bezpeka-ditey-travmy-narkotyky-v-pisochnyci-i-pidstupni-batuty.html

Ракурс

Відповідальність за безпеку дітей завжди лежить на нас, дорослих. Де б вони не перебували — вдома, на прогулянці, дитячому майданчику... На превеликий жаль, іноді катання на гойдалках, гра в пісочниці або відвідування дитячої кімнати в торгово-розважальному центрі може не тільки принести позитивні емоції, а й закінчитися трагедією.

Про те, які травми діти отримують найчастіше, і як їх уникнути, а також на що звертати увагу для безпеки дитини — Олена Лізвінська, психологиня, авторка та інструкторка навчального проекту IKiD з безпеки дітей від народження до 10 років.

Безпека дітей на дитячих майданчиках — від травм до наркотиків

Пам'ятайте, що якщо дитячий майданчик був функціональний і відповідав вимогам безпеки дітей сьогодні, не факт, що завтра він буде так само в порядку. Його стан може сильно змінитися залежно від того, хто провів там вечір напередодні.

Найпоширеніші травми на дитячих майданчиках:

падіння з висоти (пошкодження спини, компресійний перелом хребта, який загрожує тривалим перебуванням у корсеті без руху до шести місяців);

травмування гойдалками (травми голови, струс мозку);

падіння з гірок — конструкції не завжди надійно закріплені (удари, переломи верхніх і нижніх кінцівок);

падіння конструкцій і сходинок (вивихи, відкриті переломи, а також порізи, садна).

Виробникові недостатньо якісно зробити майданчик, який відповідатиме вимогам щодо безпеки дітей. Його потрібно правильно встановити, обслуговувати і підтримувати у працездатному стані. Міській владі не завжди вдається оперативно відреагувати на ту чи іншу поломку, тому батькам важливо не втрачати пильності.

Дуже добре, якщо у вашому дворі є вікова градація дитячих майданчиків. Тут — для дітей від року до трьох років, інша зона — від 3‒5 до підліткового віку, третя — для дітей старшого віку. Зазвичай у житлових комплексах, у дворах на дитячих майданчиках проводять час діти різного віку. Старші, граючи, наприклад, у доганялки, можуть травмувати малюків. Такі випадкові травми не рідкість. Добре, якщо на майданчику є гумове або інше захисне покриття, яке вбереже малюка від серйозної травми.

Приходячи на майданчик з дитиною, завжди оглядайте його, щоб уникнути ризиків. Припустімо, на вашому майданчику є гойдалки, карусель, гірка і пісочниця. «А нумо подивімося, що тут сталося за ніч!» — запропонуйте дитині, перетворюючи огляд на гру. Підходите до гірки: «Ага, тут ніякі кріплення не стирчать, сходинки цілі, все надійно зафіксовано». Йдемо далі до гойдалок — а наскільки вона правильно закріплена, чи надійно тримається, чи не розкрутилися болти? Перевірте карусель, чи не стирчать камені з основи, щербини тощо. Іржа, що з'явилася, може подряпати руки.

У контексті безпеки дітей особливу увагу варто приділити пісочниці. Якщо туди сходили котики або собачки, про що найчастіше хвилюються батьки, — мабуть, це найбезпечніше, що можна виявити. Так, подібні знахідки часом стають причиною паразитарної інфекції, але в піску можна знайти ще й шприци. Багато хто боїться заразитися СНІДом, але вірус імунодефіциту людини поза людським організмом живе дуже недовго. Зі шприцом більше ризиків підхопити різні гепатити і правець. Останнім часом у пісочниці закладають різноманітні наркотики. Але ж нерідко діти грають у дворі самі. Відпускаючи дошкільнят гуляти самих, ви піддаєте їх певним ризикам.

Окрема тема — стадіони. Часто-густо тут також є ризики травмуватися. Нещодавно ми проводили інспекцію одного стадіону біля школи: половина старих конструкцій була демонтована, а для другої половини не вистачило бюджету. Учитель на уроці фізкультури відповідає за безпеку дітей, тому всі конструкції вони обходять десятою дорогою.

Вигул собак на стадіонах — це теж велика загроза. Уявіть, клас з 25‒30 учнів виходить на стадіон, за ними доглядає один педагог. Яка реакція буде у собак на активні дії дітей, коли один побіжить, інший крикне? При цьому далеко не завжди собаки на повідцях, не кажучи вже про намордники.

Є колеса? Має бути і шолом

Багато дітей люблять кататися на самокатах, велосипедах, гіроскутерах... У Європі поширена фраза: якщо є колеса, має бути і шолом. У нас дорослі чомусь вважають, що це необов'язково — мовляв, швидкість невелика. При цьому не враховується, що є інші люди, підлітки, які ганяють набагато швидше. Дитину можуть травмувати інші учасники руху. Щоб забезпечити надійний захист та безпеку дітей, шолом має бути ретельно підібраний за розміром. Не найкращий варіант, коли молодші діти доношують за старшими шоломи, до яких вони ще не доросли.

Коли ми переводимо дитину через дорогу, потрібно зняти її з самоката чи велосипеда. Йдемо пішки. Це прописано у правилах дорожнього руху. Дорогу не можна переїжджати ні на роликах, ні на самокаті чи скейті.

Безпека дітей біля води: потрібна підвищена увага

Батьки повинні пам'ятати, що 5 см води достатньо, щоб дитина захлинулася. Якщо батьки не вміють надавати невідкладну допомогу, робити непрямий масаж серця, з великою ймовірністю дитина, захлинувшись, може не вижити. Біля водойми стежте за дитиною уважніше.

Як не нагодувати дитину кислим кефіром

Харчові отруєння — ще один важливий пункт у темі безпеки дітей. Адже у дитини вони розвиваються швидше, ніж у дорослого. Особливо важкими бувають отруєння кисломолочними продуктами, сиром. Ви залишили кефір при кімнатній температурі, щоб він нагрівся? Вистачить півгодини, щоб він скис.

Не забувайте, що в торгових мережах умов зберігання дотримуються не завжди. Напевно, ви спостерігали ситуацію, коли лоток з кисломолочними продуктами вивозиться в торговий зал і стоїть там якийсь час, його не відразу розкладають по холодильних полках. Важливо дотримуватися температурного режиму зберігання, зазначеного на упаковці продукту. Перше правило: якщо не доїли йогурт або кефір, відразу ж ставте його в холодильник. Друге правило: перш ніж давати дитині, спробуйте самі.

Батути, травми і судові тяжби

Стрибки на батуті — дуже веселе і захопливе заняття. Однак Канадська академія педіатрії взагалі не рекомендує дітям до шести років стрибати на батутах. Чому? Фізіологія дитини в цьому віці не дозволяє вважати батут безпечним для її здоров'я. Особливо це стосується великих батутів, де одночасно стрибають 5‒6 діточок. Так бути не повинно! Один батут — одна дитина. Обов'язковим є захист по периметру.

Дитячі батутні зали, де любителі веселого дозвілля перестрибують з одного батута на інший, сьогодні дуже популярні. Та наскільки вони відповідають критеріям безпеки дітей?

Я була учасником кількох судових розглядів: діти отримали на батутах компресійний перелом хребта. В одному з київських розважальних центрів дитина стрибала з батута в яму з кубиками, але виявилося, що внизу прибрали захисний мат і вона приземлилася на бетон. Хлопчик півроку пролежав у корсеті. На цей момент батькам компенсації домогтися не вдалося. Сума — 100 тис. грн, які були витрачені на реабілітацію.

Складність у тому, що на сьогодні немає стандартів, згідно з якими ці заклади в принципі функціонують. Не прописані умови, згідно з якими мають працювати розважальні кімнати, в тому числі батутні. Тому стверджувати, що такі заклади дотримуються якихось міжнародних або державних стандартів, некоректно. Коли батьки ведуть своїх дітей у подібні розважальні центри, вони мусять розуміти, що раптом щось — з наслідками вони залишаються сам на сам.

Як не зіпсувати похід у торгово-розважальний центр

Насамперед зробіть селфі себе і вашої дитини в тому одязі, в якому плануєте піти. У разі, якщо дитина загубиться, ви швидко зможете зорієнтуватися, показавши фото охороні. Якщо у вас дитина шкільного віку, можна придбати спеціальний годинник з GPS-трекером, який дозволить бути на зв'язку. Щодо геолокації, то на годинник особливо не варто покладатися, адже є досить відчутна похибка. При поході в магазин заздалегідь узгодьте свої дії. Можна спочатку піти по дитячих справах — вибрати іграшки, олівці — покупки для дитини, а потім — по дорослих. Краще одразу домовлятися, що саме будете купувати, щоб уникнути скандалів, істерик і маніпуляцій в дусі «Мама, а у тебе теж було важке дитинство?». Якщо в торговому центрі ви вперше або погано в ньому орієнтуєтеся, краще узгодити, де зустрічатися, якщо раптом дитина загубиться. Якщо дитина зникла і ви протягом 5‒10 хвилин її не знайшли самостійно, не чекайте, звертайтеся до охорони.

Селфі за будь-яку ціну

Підлітки, намагаючись зробити селфі на залізничному вагоні, часто гинуть. Чимало випадків, коли в гонитві за крутим фото потрапляють в електричну дугу і отримують опіки від 50% до 80% тіла. Це дуже тривала реабілітація і дорогі операції. Як з цим боротися? Має бути кілька сторін, зацікавлених у вирішенні проблеми. Батькам потрібно акцентувати увагу на тому, що популярність можна отримати іншим шляхом, не ризикуючи життям — малювати комікси, грати в футбол, програмувати тощо. Потрібно підшукати для дитини таке хобі, яке буде їй цікаво, добре виходити і дозволить демонструвати власні досягнення.

До слова, раніше залізничні колії були зоною підвищеної уваги. До них не було такого вільного доступу. На мою думку, такі об'єкти повинні патрулюватися, має бути забезпечена додаткова охорона.

Хто частіше травмується — хлопчики чи дівчатка?

Хлопчики зазвичай більш активні, непосидючі. За статистикою, хлопчики десь утричі частіше травмуються, ніж дівчатка. Хлопчикам все цікаво — від мухи, що пролітає повз, до «а що там всередині покинутого будівництва». Пам'ятаєте фразу? Чоловіки — це хлопчики, які випадково вижили. Якщо у вас син, варто більше уваги приділяти безпеці дітей. Але мамам прекрасної половини людства також розслаблятися не варто: є дівчатка, які дадуть фору будь-якому хлопчиськові.

За матеріалами вебінару «Безпека дитини після карантину. Як не потрапити у лікарню?»