Ограничение движения транспорта в «красной» зоне пересмотрят в Кабмине

Ограничение движения транспорта в «красной» зоне пересмотрят в Кабминеhttps://racurs.ua/n152032-ogranichenie-dvijeniya-transporta-v-krasnoy-zone-peresmotryat-v-kabmine.htmlРакурс
Коронавирус в Украине набирает обороты, а «красных» зон карантина становится все больше. В связи с этим Кабинет министров решил пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Сообщается, что Мининфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными органами должны пересмотреть ограничения движения транспорта в «красных» зонах карантина.
Сейчас в «красной» зоне карантина запрещено осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, кроме транзитных перевозок. В то же время в этой зоне разрешено перевозки пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более, чем пяти человек (в том числе водитель) без учета детей;
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест и при условии информирования Нацполиции о маршруте;
- специальными железнодорожными рейсами внутреннего сообщения, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры,
- специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения отнесло Одесскую область в «красную» зону эпидемиологической опасности из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всего в «красной» зоне карантина уже оказались шесть регионов.