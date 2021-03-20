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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Istock

Ограничение движения транспорта в «красной» зоне пересмотрят в Кабмине

20 мар 2021, 19:34
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Коронавирус в Украине набирает обороты, а «красных» зон карантина становится все больше. В связи с этим Кабинет министров решил пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что Мининфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными органами должны пересмотреть ограничения движения транспорта в «красных» зонах карантина.


Сейчас в «красной» зоне карантина запрещено осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, кроме транзитных перевозок. В то же время в этой зоне разрешено перевозки пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более, чем пяти человек (в том числе водитель) без учета детей;
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест и при условии информирования Нацполиции о маршруте;
  • специальными железнодорожными рейсами внутреннего сообщения, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения отнесло Одесскую область в «красную» зону эпидемиологической опасности из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Всего в «красной» зоне карантина уже оказались шесть регионов.

Источник: Ракурс


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