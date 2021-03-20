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Ракурс

Еще одна область «покраснела» из коронавируса

20 мар 2021, 15:07
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Коронавирус в Украине снова набрал обороты. Министерство здравоохранения отнесло Одесскую область в «красную» зону эпидемиологической опасности из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Всего в «красной» зоне карантина уже оказались шесть регионов. Соответствующую информацию Минздрав обнародовал в субботу, 20 марта.

Сообщается, что в Одесской области уровень госпитализаций превышает нормальный показатель в 60 на 100 тыс. населения и сейчас составляет 67,9. Остальные показатели (охват тестированием, динамика уровня госпитализаций, загруженность коек с кислородом) норму не превышают.


Также в «красную» зону попали такие области:

  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Черновицкая область;
  • город Киев.

До этого ограничения «красного» уровня действовали в Винницкой и Львовской областях. В «оранжевой» зоне остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные области находятся в «желтой» зоне. В «зеленую» зону не отнесли ни один регион Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что жесткий трехнедельный карантин начал действовать в Киеве с субботы, 20 марта. Из-за значительного роста числа больных коронавирусом столица попала в «красную» карантинную зону. Также городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных ограничений в Киеве на три недели с полуночи 20 марта до полуночи 9 апреля. Введенные в столице запреты фактически отвечают «красному» уровню.

Источник: Ракурс


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