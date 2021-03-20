Ще одна область «почервоніла» через коронавірус

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152022-sche-odna-oblast-pochervonila-cherez-koronavirus.html

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Коронавірус в Україні знову набрав обертів. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) віднесло Одеську область до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки через погіршення ситуації з коронавірусом.

Загалом у «червоній» зоні карантину вже опинилися шість регіонів. Відповідну інформацію МОЗ оприлюднило у суботу, 20 березня.

Повідомляється, що на Одещині рівень госпіталізацій перевищує нормальний показник у 60 на 100 тис. населення й наразі становить 67,9. Решта показників (охоплення тестуванням, динаміка рівня госпіталізацій, завантаженість ліжок із киснем) норму не перевищують.

Також до «червоної» зони потрапили такі області:

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Чернівецька область;

місто Київ.

До цього обмеження «червоного» рівня діяли на Вінниччині та Львівщині. У «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області. Решта областей перебувають у «жовтій» зоні. До «зеленої» зони не віднесли жоден регіон України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткий тритижневий карантин почав діяти у Києві з суботи, 20 березня. Через значне зростання числа хворих на коронавірус столиця потрапила до «червоної» карантинної зони. Також міська комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про введення додаткових обмежень в Києві на три тижні з опівночі 20 березня до опівночі 9 квітня. Введені в столиці заборони фактично відповідають «червоному» рівню.