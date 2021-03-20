Указ Путина о земле в Крыму юридически ничтожен. Фото: dialog.ua

https://racurs.ua/n152021-ukaz-putina-o-zemle-v-krymu-uridicheski-nichtojen-mid.html

Ракурс

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным.

Этот указ идентичен российской политике притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова. Вопрос о ничтожном указе Путина о крымской земле и праве ее собственности поднимут на заседание «Крымской платформы». Об этом 20 марта заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».

Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены, — подчеркнул спикер министерства.

Также украинские дипломаты утверждают, что такие действия Кремля не останутся без надлежащей оценки международного сообщества.

Напомним, с 20 марта украинцам «запрещено» владеть землей в большинстве районов Крыма, поскольку вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть на полуострове земельными участками.

По состоянию на апрель 2020 года более 11 тыс. участков, подпадающих под действия незаконного указа, принадлежали иностранцам, а большинство из них украинцы.