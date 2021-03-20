Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму. Фото: Громадське

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Гражданам Украины запретили владеть землей на территории оккупированного полуострова Крым.

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма, поскольку вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть на полуострове земельными участками. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что по состоянию на апрель 2020 года более 11 тыс. участков, которые подпадают под действие незаконного указа, принадлежали иностранцам, а большинство из них украинцы. Под запрет попали земли в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Под ограничение не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Кроме того, Путин подписал указ, согласно которому большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Напомним, специалисты установили, что в Украине пашня дороже всего стоит на Черкасщине, Харьковщине, Кировоградщине, Донетчине и в Черновицкой области, а самые дорогие сенокосы расположены в Крыму, Одесской, Кировогращине, Черниговщине, Черкасской области.