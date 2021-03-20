Путін заборонив українцям володіти землею в Криму. Фото: Громадське

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Громадянам України заборонили володіти землею на території окупованого півострова Крим.

З 20 березня іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму, оскільки набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна про заборону іноземним громадянам володіти на півострові земельними ділянками. Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що станом на квітень 2020 року понад 11 тис. ділянок, які підпадають під дії незаконного указу, належали іноземцям, а більшість із них українці. Під заборону потрапили землі в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Під обмеження не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

Крім того, Путін підписав указ, згідно з яким більшість районів Криму були включені до переліку прикордонних територій, де іноземці не можуть володіти землею.

Нагадаємо, фахівці встановили, що в Україні найдорожче рілля коштує на Черкащині, Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та в Чернівецькій області, а найдорожчі сіножаті розташовані в Криму, на Одещині, Кіровогращині, Чернігівщині, Черкащині.