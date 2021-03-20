Дрона научили помогать спецназу. Фото: BRINC Drones

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Тактический военный дрон Lemur представила компания BRINC Drones.

Новый беспилотник оснастили новейшей «начинкой» и научили сотрудничать со спецназовцами. «Лемур» обладает целым набором продвинутых функций, способных решать множество тактических вопросов без участия человека. Об этом сообщается на сайте производителя.

Разработчики утверждают, что главная особенность квадрокоптера — 13-сантиметровое лезвие из вольфрама, которое способно вращаться со скоростью 30 тыс. оборотов в минуту. Таким образом дрон может разбить не только обычное окно, но и закаленное стекло автомобиля. Кроме того, беспилотник также умеет открывать двери, но только если они уже приоткрыты. Вес Лемура составляет меньше 4,5 кг, поэтому после столкновения он не способен удержаться в воздухе, но готов продолжить работу сразу же после падения.

Спецназ может управлять дроном через защищенный канал связи, а видео со встроенной камеры подается оператору, который одет в специальные очки виртуальной реальности. А с помощью микрофона можно вести переговоры с преступниками.

Такой беспилотник стоит 9 тыс. долл., но неизвестно, будут ли продавать его частным лицам.

Напомним, Вооруженные силы Великобритании закупили 30 крохотных беспилотников, которые способны шпионить за целями или собирать информацию на большом расстоянии. Устройства настолько маленькие, что могут поместиться на ладони, а весят они всего 196 гр.