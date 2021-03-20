Ракетный эсминец Thomas Hudner. Фото: Андрей Клименко в Facebook

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Ракурс

Боевой корабль Военно-морских сил США направился в Черное море.

Ракетный эсминец Thomas Hudner должен провести в регионе операции по обеспечению безопасности на море, поскольку американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в черноморском регионе операции по поддержке партнеров по НАТО. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Шестого оперативного флота США.

По информации руководителя проекта института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, утром 20 марта корабль проходил пролив Дарданеллы. Известно, что этот эсминец — один из новейших кораблей этого класса, поскольку был спущен на воду 1 декабря 2018 года. Корабль неплохо вооружен, поскольку несет на борту 74 крылатые ракеты «Стандарт-2» или «Стандарт-3″, 24 ракеты Си Сперроу».

Как пишет Клименко в Facebook, в Черном море сейчас находятся четыре мощных ракетных корабля стран НАТО — крейсер, два фрегата и эсминец. Последний раз такое количество союзных Украине кораблей наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney, ракетный крейсер USS Hue City, британский ракетный эсминец HMS Duncan и французский ракетный фрегат Chevalier Paul.

Напомним, 12 марта в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО SNMG2. В частности, в одесском порту заметили турецкий фрегат F247 TCG Kemalreis, испанский фрегат F105 Cristobal Colon, немецкий корабль обеспечения A514 Werra и патрульные корабли ВМС Греции и Болгарии.