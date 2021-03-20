Ракетний есмінець Thomas Hudner. Фото: Андрій Клименко у Facebook

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Бойовий корабель Військово-морських сил США попрямував у Чорне море.

Ракетний есмінець Thomas Hudner повинен провести в регіоні операції із забезпечення безпеки на морі, оскільки американські кораблі і авіація на регулярній основі проводять в чорноморському регіоні операції з підтримки партнерів по НАТО. Про це повідомляється в Twitter-акаунті шостого оперативного флоту США.

За інформацією керівника проекту інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, вранці 20 березня корабель проходив протоку Дарданелли. Відомо, що цей есмінець — один із найновіших кораблів цього класу, оскільки був спущений на воду 1 грудня 2018 року. Корабель непогано озброєний, оскільки несе на борту 74 крилаті ракети «Стандарт-2» або «Стандарт-3», 24 ракети «Сі Сперроу».

Як пише Клименко у Facebook, у Чорному морі зараз перебувають чотири потужних ракетних корабля країн НАТО — крейсер, два фрегати та есмінець. Востаннє така кількість союзних Україні кораблів спостерігалася в липні 2017 року, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney, ракетний крейсер USS Hue City, британський ракетний есмінець HMS Duncan та французький ракетний фрегат Chevalier Paul.

Нагадаємо, 12 березня в порт Одеси прибула група кораблів НАТО SNMG2. Зокрема, в одеському порту помітили турецький фрегат F247 TCG Kemalreis, іспанська фрегат F105 Cristobal Colon, німецький корабель забезпечення A514 Werra та патрульні кораблі ВМС Греції та Болгарії.