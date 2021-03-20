Злочинця можуть передати на поруки ОСББ. Фото: mukachevo-rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n152018-osbb-moje-braty-na-poruky-dribnyh-zlochynciv-rishennya-sudu.html

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Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку можуть взяти на поруки злочинця.

Верховний суд розглянув справу, в якій засудженого передали на поруки трудового колективу ОСББ. Прокуратура заявляла про незаконність такого рішення, але Феміда залишила в силі ухвалу місцевого суду. Відповідна позиція викладена в постанові Верховного суду від 22 грудня 2020 року в справі № 158/2745/19.

Прокурор стверджував про незаконність такого рішення суду першої інстанції, так як ОСББ не є трудовим колективом, а сам засуджений пропрацював в ОСББ всього місяць. Однак Верховний суд встановив, що згідно із законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» ОСББ може обслуговувати та утримувати будинок самостійно або на підставі договору з третіми особами. Якщо ж об'єднання співвласників квартир зареєстроване як юридична особа, то має право наймати співробітників за трудовим договором.

Також судом встановлено, що робітники зареєстрованого ОСББ, що працюють за трудовим договором, є членами трудового колективу. Це означає, що вони можуть взяти члена колективу, який вчинив кримінальний проступок або неважкий злочин, на поруки.

Кримінальне законодавство не містить вимог до розміру трудового колективу, який хоче взяти співробітника на поруки, а також до терміну, який такий співробітник повинен відпрацювати до винесення рішення судом, — пояснили в суді.



Крім того, у постанові повідомляється, що українським законодавством не передбачені вимоги щодо обов’язкової присутності представника колективу при розгляді його клопотання про передачу співробітника на поруки.

Нагадаємо, у березні Верховний суд дійшов висновку, що робота за цивільно-правовим договором порушує конституційні права працівників, оскільки позбавляє їх таких гарантій, як мінімальна оплата праці, щорічна відпустка тощо.