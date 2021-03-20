Преступника могут передать на поруки ОСМД. Фото: mukachevo-rada.gov.ua

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Объединения совладельцев многоквартирного дома могут взять на поруки преступника.

Верховный суд рассмотрел дело, в котором осужденного передали на поруки трудового коллектива ОСМД. Прокуратура заявляла о незаконности такого решения, но Фемида оставила в силе определение местного суда. Соответствующая позиция изложена в постановлении Верховного суда от 22 декабря 2020 года по делу № 158/2745/19.

Прокурор утверждал о незаконности решения суда первой инстанции, так как ОСМД не является трудовым коллективом, а сам осужденный проработал в ОСМД всего месяц. Однако Верховный суд установил, что согласно закону Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», ОСМД может обслуживать и содержать дом самостоятельно или на основании договора с третьими лицами. Если же объединение совладельцев квартир зарегистрировано как юридическое лицо, то имеет право нанимать сотрудников по трудовому договору.

Также судом установлено, что рабочие зарегистрированного ОСМД, работающие по трудовому договору, являются членами трудового коллектива. Это означает, что они могут взять члена коллектива, совершившего уголовный проступок или нетяжелое преступление, на поруки.

Уголовное законодательство не содержит требований к размеру трудового коллектива, который хочет взять сотрудника на поруки, а также к сроку, который такой сотрудник должен отработать до вынесения решения судом, — пояснили в суде.



Кроме того, в постановлении сообщается, что украинским законодательством не предусмотрены требования относительно обязательного присутствия представителя коллектива при рассмотрении его ходатайства о передаче сотрудника на поруки.

Напомним, в марте Верховный суд пришел к выводу, что работа по гражданско-правовому договору нарушает конституционные права работников, поскольку лишает их таких гарантий, как минимальная оплата труда, ежегодный отпуск и тому подобное.