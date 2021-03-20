Дрона навчили допомагати спецназу. Фото: BRINC Drones

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Тактичний військовий дрон Lemurпредставила компанія BRINC Drones.

Новий безпілотник оснастили новітньою «начинкою» та навчили співпрацювати з спецпризначенцями. «Лемур» володіє цілим набором просунутих функцій, що здатні вирішувати безліч тактичних питань без участі людини. Про це повідомляється на сайті виробника.

Розробники стверджують, що головна особливість квадрокоптера — 13-сантиметрове лезо з вольфраму, яке здатне обертатися зі швидкістю 30 тис. оборотів в хвилину. Таким чином дрон може розбити не лише звичайне вікно, але й загартоване скло автомобіля. Крім того, безпілотник також вміє відкривати двері, але тільки якщо вони вже прочинені. Вага «Лемура» складає менше 4,5 кг, тому після зіткнення він не здатний втриматися в повітрі, але готовий продовжити роботу відразу ж після падіння.

Спецназ може керувати дроном через захищений канал зв’язку, а відео з вбудованої камери подається оператору, який одягнений в спеціальні окуляри віртуальної реальності. А за допомогою мікрофона можна вести переговори зі злочинцями.

Такий безпілотник коштує 9 тис. дол., але невідомо, чи продаватимуть його приватним особам.

Нагадаємо, Збройні сили Великої Британії закупили 30 крихітних безпілотників, які здатні шпигувати за цілями або збирати інформацію на великій відстані. Пристрої настільки маленькі, що можуть поміститися на долоні, а важать вони всього 196 гр.