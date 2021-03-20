Акция в поддержку Стерненко. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n152031-akciya-v-podderjku-sternenko-na-bankovuu-sognali-policiu-translyaciya.html

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Сергей Стерненко, украинский активист, сегодня празднует свой день рождения. В связи с этим его сторонники запланировали акцию протеста под Офисом президента на Банковой в Киеве.

Под правительственное здание стянули полицейских. Об этом стало известно из трансляции, которую ведет «Радио Свобода».

Сообщается, что количество людей на акции в этот раз значительно меньшее, чем во время предыдущих протестов. Активисты обклеили здания у Банковой лозунгами, среди которых «Аваков должен уйти».



Также на акции собрались активисты, которые пришли поддержать подозреваемых по делу Шеремета и выступают за справедливый суд в Украине.







Напомним, ранее мы сообщали, что ходатайство о немедленном освобождении активиста и блогера Сергея Стерненка из СИЗО рассмотрел Приморский суд Одессы. Адвокаты подозреваемого по делу о самозащите подали апелляцию на основании представления ст. 206 УПК.

Согласно ей, судья обязан освободить лицо, которое находится под стражей незаконно, в частности на основании приговора, не вступившего в законную силу и остановленному в исполнении. Судья принял решение оставить Стерненко под стражей.