Мотор Сич. Фото: УМП

https://racurs.ua/n152030-ukroboronprom-vozmet-na-sebya-upravlenie-motor-sichu.html

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«Мотор Сич», скандальное запорожское предприятие, может перейти под управление концерна «Укроборонпром».

Государственный концерн заявил о готовности взять под управление активы предприятия после того, как на его имущество суд наложил арест. Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Сообщается, что с соответствующим письмом уже обратились в Нацагентство по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА). Гусев отметил, что концерн сможет сохранить потенциал «Мотор Сичи».

«Укроборонпром» уже направил письмо о готовности выступить субъектом управления активами «Мотор Сичи». Для нас важно, чтобы «Мотор Сич» продолжало свою работу с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов, — заявил Гусев.



Напомним, ранее мы сообщали, что имущество и акции «Мотор Сичи», крупнейшего в Украине производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок, арестовал суд. Решение о наложении ареста было принято Шевченковским районным судом Киева.

Имущество предприятия суд передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В то же время компания продолжит свою работу.