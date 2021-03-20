Меган Маркл и принц Гарри. Фото: HELLO

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сасекский, попали в очередной скандал из-за обвинений в плагиате. Королевскую пару подозревают в использовании эмблемы идентичной компании Am Werdertor Allea Group.

Материнскую компанию сходство не смутило. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительный директор компании Am Werdertor Allea Group заявил, что подражание — это самая искренняя форма лести. Поэтому, несмотря на очевидное сходство между логотипами, в компании не планируют никаких действий в этом отношении, поскольку тематические проекты компаний сильно различаются по своей природе.

Отметим, что этот логотип был впервые разработан в 2018 году для эксклюзивной реконструкции здания XIX века в центре Вены, когда оно было преобразовано в роскошные апартаменты стоимостью до 3 млн фунтов стерлингов.



Обновленный логотип был впервые замечен в титульной части письма, отправленного герцогиней в школу Роберта Клака в Лондоне по случаю Международного женского дня. В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри создали фонд Archewell. Его назвали в честь сына пары. Организация включает два коммерческих бренда — Archewell Audio и Archewell Productions.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл находилась под тайной слежкой в первые дни ее отношений с британским принцем Гарри. Британский таблоид Sun нанял частного детектива и заплатил ему за получение личной информации о Маркл. Детектив сумел получить доступ к персональным данным, в частности, к номеру социального страхования Меган Маркл, используя незаконные методы.