Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: HELLO

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Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня та герцог Сасекські, потрапили в черговий скандал через звинувачення в плагіаті. Королівську пару підозрюють у використанні майже ідентичної емблеми з компанією Am Werdertor Allea Group.

Материнську компанію схожість не збентежила. Про це повідомляє Daily Mail.

Виконавчий директор компанії Am Werdertor Allea Group заявив, що наслідування — це найщиріша форма лестощів. А тому попри очевидну подібність між логотипами, у компанії не планують ніяких дій у цьому відношенні, оскільки тематичні проекти компаній сильно розрізняються за своєю природою.

Зауважимо, що цей логотип був уперше розроблений у 2018 році для ексклюзивної реконструкції будівлі XIX століття в центрі Відня, коли вона була перетворена на розкішні апартаменти вартістю до 3 млн фунтів стерлінгів.

Оновлений логотип був уперше помічений у титульній частині листа, відправленого герцогинею в школу Роберта Клака в Лондоні з нагоди Міжнародного жіночого дня. У 2020 році Меган Маркл і принц Гаррі створили фонд Archewell. Його назвали на честь сина пари. Організація включає два комерційних бренди — Archewell Audio та Archewell Productions.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл була під таємним стеженням у перші дні її відносин із британським принцом Гаррі. Британський таблоїд Sun найняв приватного детектива й заплатив йому за отримання особистої інформації про Маркл. Детектив зумів отримати доступ до персональних даних, зокрема, до номера соціального страхування Меган Маркл, використовуючи незаконні методи.