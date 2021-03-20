«Укроборонпром» візьме на себе управління «Мотор Січчю»

Мотор Січ. Фото: УМП

https://racurs.ua/ua/n152030-ukroboronprom-vizme-na-sebe-upravlinnya-motor-sichchu.html

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«Мотор Січ», скандальне запорізьке підприємство, може перейти під управління державного концерну «Укроборонпром».

Концерн заявив про готовність узяти в управління активи підприємства після того, як на його майно суд наклав арешт. Про це заявив гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Повідомляється, що з відповідним листом уже звернулися до Нацагентства з питань управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА). Гусєв наголосив, що концерн зможе зберегти потенціал «Мотор Січі».

«Укроборонпром» уже направив лист щодо готовності виступити суб'єктом управління активами «Мотор Січі». Для нас важливо, щоби «Мотор Січ» продовжувало свою роботу зі збереженням робочих місць, з виконанням зобовʼязань у рамках виробничих замовлень, — заявив Гусєв.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майно та акції «Мотор Січі», найбільшого в Україні виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок, арештував суд. Рішення про накладення арешту було прийняте Шевченківським районним судом Києва.

Майно підприємства суд передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Водночас компанія продовжить свою роботу.