Акція на підтримку Стерненка. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n152031-akciya-na-pidtrymku-sternenka-na-bankovu-zignaly-policiu-translyaciya.html

Ракурс

Сергій Стерненко, український активіст, сьогодні святкує свій день народження. У зв’язку з цим його прихильники запланували акцію протесту під Офісом президента на Банковій у Києві.

Під урядову будівлю стягнули поліцейських. Про це стало відомо з трансляції, яку веде «Радіо Свобода».





Повідомляється, що кількість людей на акції значно менша, ніж під час попередніх протестів. Активісти обклеїли будівлі біля Банкової лозунгами, серед яких «Аваков має піти».





Також на акції зібралися активісти, які прийшли підтримати підозрюваних у справі Шеремета і виступають за справедливий суд в Україні.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що клопотання про негайне звільнення активіста та блогера Сергія Стерненка з СІЗО розглянув Приморський суд Одеси. Адвокати підозрюваного у справі про самозахист подали апеляцію на підставі подання ст. 206 КПК.

Відповідно до неї, суддя зобов’язаний звільнити особу, яка тримається під вартою незаконно, зокрема на підставі вироку, який не набрав законної сили та зупинений у виконанні. Суддя ухвалила рішення залишити Стерненка під вартою.