Обмеження руху транспорту у «червоній» зоні переглянуть в уряді

Коронавірус в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152032-obmejennya-ruhu-transportu-u-chervoniy-zoni-pereglyanut-v-uryadi.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів, а «червоних» зон карантину стає дедалі більше. У зв’язку з цим Кабінет міністрів вирішив переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в «червоній» зоні карантину.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 20 березня. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Повідомляється, що Мінінфраструктури разом із Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та іншими зацікавленими органами мусять переглянути обмеження руху транспорту в «червоних» зонах карантину.

Наразі в «червоній» зоні карантину заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних перевезень. Водночас у цій зоні дозволено перевезення пасажирів:

легковими автомобілями в кількості не більше, ніж п’яти осіб (у тому числі водій) без урахування дітей;

службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць та за умови інформування Нацполіції про маршрут;

спеціальними залізничними рейсами внутрішнього сполучення, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури,

спеціальними залізничними рейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я віднесло Одеську область до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки через погіршення ситуації з коронавірусом. Загалом у «червоній» зоні карантину вже опинилися шість регіонів.