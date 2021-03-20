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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Istock

Обмеження руху транспорту у «червоній» зоні переглянуть в уряді

20 бер 2021, 19:34
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Коронавірус в Україні набирає обертів, а «червоних» зон карантину стає дедалі більше. У зв’язку з цим Кабінет міністрів вирішив переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в «червоній» зоні карантину.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 20 березня. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Повідомляється, що Мінінфраструктури разом із Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та іншими зацікавленими органами мусять переглянути обмеження руху транспорту в «червоних» зонах карантину.


Наразі в «червоній» зоні карантину заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних перевезень. Водночас у цій зоні дозволено перевезення пасажирів:

  • легковими автомобілями в кількості не більше, ніж п’яти осіб (у тому числі водій) без урахування дітей;
  • службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць та за умови інформування Нацполіції про маршрут;
  • спеціальними залізничними рейсами внутрішнього сполучення, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури,
  • спеціальними залізничними рейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я віднесло Одеську область до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки через погіршення ситуації з коронавірусом. Загалом у «червоній» зоні карантину вже опинилися шість регіонів.

Джерело: Ракурс


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