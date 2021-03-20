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Ракурс
Акция. Фото: Страна

Сторонники Стерненко разнесли Офис Зеленского — здание обрисовали краской и пытались поджечь (ФОТО)

20 мар 2021, 20:44
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Акция в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента обернулась атакой на здание на Банковой в Киеве. Протестующие облили красной краской двери и зажгли файеры.

Окна в Офисе Зеленского выбили. Об этом стало известно из трансляции, которую ведет «Радио Свобода».

Акция под стенами ОП. Фото: Telegram
Акция под стенами ОП. Фото: Telegram
Сообщается, что протестующие пытались поджечь табличку Офиса президента и совершить поджог двери. Стены здания исписали лозунгами «Свободу Стерненко» и «Аваков — черт!».

Акция под стенами ОП. Фото: Telegram
Акция под стенами ОП. Фото: Telegram

Акция под стенами ОП. Фото: Telegram
Активисты пытались забросать здание ОП файерами и спровоцировать пожар внутри. Сейчас вся площадь в дыму, на месте работают пожарные.


Акция под стенами ОП. Фото: Telegram
Акция под стенами ОП. Фото: Telegram
Акция под стенами ОП. Фото: Telegram

Полиция попыталась оттеснить протестующих от входа в ОП, но у них это не получилось. После чего протестующие начали бросать в полицейских файеры и оттеснили их. Под конец акции активисты устроили салют.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский активист Сергей Стерненко сегодня празднует свой день рождения. В связи с этим его сторонники запланировали акцию протеста под Офисом президента на Банковой в Киеве. Под правительственное здание стянули полицейских.

Источник: Ракурс


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