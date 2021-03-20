В Авакова відреагували на трощу Офісу Зеленського

Геращенко. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n152036-v-avakova-vidreaguvaly-na-troschu-ofisu-zelenskogo.html

Ракурс

Акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві закінчилася розтрощенням Офісу Зеленського. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що причетні до хуліганських дій понесуть відповідальність.

Зокрема, за псування державного майна. Про це він заявив в ефірі трансляції з місця подій, яку вела «Радіо Свобода».

За його словами, на протесті в Києві були присутні люди, які замовили провокації. Вони загострювали ситуацію для того, щоб пролилася кров, після чого президента України Володимира Зеленського звинуватили б у тому, що він використовує силу на мирних мітингах.

Геращенко наголосив, що поліція не піддасться на такі провокації, і у них є достатньо сил, щоб забезпечити порядок.

Більшість мітингувальників — це чесні вільні люди, які прийшли й спокійно себе поводять. Однак є кілька десятків людей, які зафіксовані на відео з різних ракурсів. І вони будуть нести відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла, — наголосив Геращенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що акція на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента обернулася атакою на будівлю на Банковій у Києві. Протестувальники облили червоною фарбою двері та запалили фаєри. Вікна Офісу Зеленського вибили. Протестувальники намагалися підпалити табличку Офісу президента та вчинити підпал дверей. Стіни будівлі обписали лозунгами «Свободу Стерненко» і «Аваков — чорт!».