21 березня святкують Всесвітній день поезії

День поезії. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152035-21-bereznya-svyatkuut-vsesvitniy-den-poeziyi.html

Ракурс

21 березня у світі відзначають Всесвітній день поезії, запроваджений у 1999 році зусиллями ЮНЕСКО. У цей день пропонується віддати належне поезії та замислитися про ту фундаментальну роль, яку вона грає в діалозі між культурами.

Всесвітній день поезії відзначається і в Україні. У відривному «Українському народному календарі» він уперше з’явився 2004 року.

Поезія може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу, вважають у ЮНЕСКО.

Саме тому Всесвітній день поезії повинен дати можливість ширше заявити про себе малим видавництвам, чиїми зусиллями до читачів доходить творчість сучасних поетів, літературним клубам, які відроджують споконвічну традицію живого звучання поетичного слова. Цей день повинен сприяти створенню в засобах масової інформації позитивного образу поезії як справжнього сучасного мистецтва.

У цей день відбулося:

1556 — В Оксфорді спалюють єпископа Томаса Кранмера, який переклав Біблію на англійську мову;

1804 — У Франції прийнятий кодекс Наполеона;

1844 — Адвентистами Сьомого дня на цей день було обіцяно явлення Христа;

1918 — Заарештована сім’я Романових;

1918 — Більшовицький уряд України евакуювався з Катеринослава до Таганрога;

1923 — У Парижі доктор Роже виступив із заявою, що куріння корисно для здоров’я, оскільки нікотин володіє антибактеріальними властивостями;

1925 — В американському штаті Теннессі прийнятий закон, що забороняв у всіх навчальних закладах викладання еволюційної теорії Дарвіна, як суперечить біблійному тлумаченню походження людини;

1927 — У Києві виходить перший номер української «Літературної газети»;

1940 — Німецькі вчені Отто Фріч і Рудольф Піерлс доповідають нацистському уряду про можливість створення атомної бомби;

1999 — Після 478-годинної подорожі Бертран Пікар і Брайан Джонс стали першими людьми, що облетіли Землю на повітряній кулі.

В цей день народилися: