21 марта отмечается Всемирный день поэзии

Праздник завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152035-21-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-poezii.html

Ракурс

21 марта в мире отмечают Всемирный день поэзии, введенный в 1999 году усилиями ЮНЕСКО. В этот день предлагается отдать должное поэзии, и задуматься о той фундаментальной роли, которую она играет в диалоге между культурами.

Всемирный день поэзии отмечается и в Украине. В отрывном «Украинском народном календаре» он впервые появился в 2004 году.

Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные запросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно больше общественного внимания, считают в ЮНЕСКО.

Всемирный день поэзии должен дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями к читателям доходит творчество современных поэтов, литературным клубам, которые возрождают изначальную традицию живого звучания поэтического слова. Этот день должен способствовать созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как настоящего современного искусства.

В этот день произошло:

1556 — В Оксфорде сжигают епископа Томаса Кранмера, который перевел Библию на английский язык;

1804 — Во Франции принят кодекс Наполеона;

1844 — Адвентисты седьмого дня ожидали обещанного явления Христа;

1918 — Арестована семья Романовых;

1918 — Большевистское правительство Украины эвакуируется из Екатеринослава в Таганрог;

1923 — В Париже доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами;

1925 — В американском штате Теннесси принят закон, запрещающий во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека;

1927 — В Киеве выходит первый номер украинской «Литературной газеты»;

1940 — Немецкие ученые Отто Фрич и Рудольф Пиерлс докладывают нацистскому правительству о возможности создания атомной бомбы;

1999 — После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетели Землю на воздушном шаре.

В этот день родились: