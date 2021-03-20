21 марта отмечается Всемирный день поэзии

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Праздник завтра. Фото: Istock
21 марта отмечается Всемирный день поэзииhttps://racurs.ua/n152035-21-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-poezii.htmlРакурс
21 марта в мире отмечают Всемирный день поэзии, введенный в 1999 году усилиями ЮНЕСКО. В этот день предлагается отдать должное поэзии, и задуматься о той фундаментальной роли, которую она играет в диалоге между культурами.
Всемирный день поэзии отмечается и в Украине. В отрывном «Украинском народном календаре» он впервые появился в 2004 году.
Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные запросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно больше общественного внимания, считают в ЮНЕСКО.
Всемирный день поэзии должен дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями к читателям доходит творчество современных поэтов, литературным клубам, которые возрождают изначальную традицию живого звучания поэтического слова. Этот день должен способствовать созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как настоящего современного искусства.
В этот день произошло:
- 1556 — В Оксфорде сжигают епископа Томаса Кранмера, который перевел Библию на английский язык;
- 1804 — Во Франции принят кодекс Наполеона;
- 1844 — Адвентисты седьмого дня ожидали обещанного явления Христа;
- 1918 — Арестована семья Романовых;
- 1918 — Большевистское правительство Украины эвакуируется из Екатеринослава в Таганрог;
- 1923 — В Париже доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами;
- 1925 — В американском штате Теннесси принят закон, запрещающий во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека;
- 1927 — В Киеве выходит первый номер украинской «Литературной газеты»;
- 1940 — Немецкие ученые Отто Фрич и Рудольф Пиерлс докладывают нацистскому правительству о возможности создания атомной бомбы;
- 1999 — После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетели Землю на воздушном шаре.
В этот день родились:
- 1895 — Леонид Утесов (Лазарь Вайсбейн), советский певец, актер, руководитель джазового оркестра. Народный артист СССР (1965 год);
- 1889 — Александр Вертинский, российский и украинский актер, певец, автор музыки и текстов многих песен («Ваши пальцы пахнут ладаном», «Только раз бывают в жизни встречи», «Лиловый негр»);
- 1929 — Юрий Мушкетик, украинский писатель («Семен Палий», «Желтый цвет одуванчика», «Капля крови», «Гайдамаки», «Суд над Сенекой», «Сердце и камень»);
- 1980 — Роналдиньо (Роналдо де Ассиш Морейра), бразильский футболист, нападающий.
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