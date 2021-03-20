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Ракурс
Геращенко. Фото: МВД

У Авакова отреагировали на атаку на Офис Зеленского

20 мар 2021, 21:43
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Акция в поддержку Сергея Стерненко в Киеве закончилась разносом Офиса Зеленского. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причастные к хулиганским действиям понесут ответственность.

В частности, за порчу государственного имущества. Об этом он заявил в эфире трансляции с места событий, которую вела «Радио Свобода».

По его словам, на протесте в Киеве присутствовали люди, которые заказали провокации. Они обостряли ситуацию для того, чтобы пролилась кровь, после чего президента Украины Владимира Зеленского обвинили бы в том, что он использует силу на мирных митингах.

Геращенко отметил, что полиция не поддастся на такие провокации, и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок.


Большинство митингующих — это честные свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Однако есть несколько десятков человек, которые зафиксированы на видео с разных ракурсов. И они будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, разбитие стекла, — отметил Геращенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что акция в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента обернулась атакой на здание на Банковой в Киеве. Протестующие облили красной краской двери и зажгли файеры. Окна Офиса Зеленского выбили. Протестующие пытались поджечь табличку Офиса президента и совершить поджог двери. Стены здания исписали лозунгами «Свободу Стерненко» и «Аваков — черт!».

Источник: Ракурс


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