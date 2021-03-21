Акция в поддержку Стерненко. Фото: Facebook

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Акция в поддержку Сергея Стерненко в Киеве закончилась столкновениями под Печерским отделением полиции.

За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали «одного из самых агрессивных участников», сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Задержанный — Владислав Стафийчук, также известный как Влад Сорд, ветеран 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Правоохранители говорят, что он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

СМИ сообщили, что во время столкновений под участком полиция применила слезоточивый газ. Около 1.00 Сорда вывезли в изолятор временного содержания.

Адвокат задержанного Дмитрий Мазурок рассказал журналистам, что ветерану инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. Ему грозит от трех до семи лет заключения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в действиях участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.

Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь, — сказал он в комментарии «Украинской правде»



Подоляк считает, протестующие хотели «спровоцировать какое-то дикое насилие» или агрессию со стороны полиции.

Напомним, акция в поддержку Сергея Стерненко в Киеве закончилась разносом Офиса Зеленского. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причастные к хулиганским действиям понесут ответственность.