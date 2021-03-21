Вакцинація від коронавірусу. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n152039-vakcynaciya-vid-koronavirusu-skilky-ludey-otrymaly-scheplennya-za-mynulu-dobu.html

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Щеплення від коронавірусу за минулу добу, 20 березня, отримали ​​3 тис. 968 українців.

Всього зі старту кампанії щеплення отримали 108 тис. 310 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від початку вакцинації перше щеплення зробили 108 тис. 310 людям, друге — одній людині.

Найбільше щеплень за добу зробили у Київській області — 550. Також серед лідерів Київ (270), Дніпропетровська (260), Херсонська та Черкаська області (по 250).

За весь час найбільше щеплень зробили у Донецькій (8 тис. 244), Київській (7 тис. 749) та Дніпропетровській (6 тис. 909) областях.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 40 щеплень;

Волинська область — 100 щеплень;

Дніпропетровська область — 260 щеплень;

Донецька область — 140 щеплень;

Житомирська область — 100 щеплень;

Закарпатська область — 90 щеплень;

Запорізька область — 60 щеплень;

Івано-Франківська область — 228 щеплень;

Київська область — 550 щеплень;

Кіровоградська область — 50 щеплень;

Луганська область — 150 щеплень;

Львівська область — 150 щеплень;

Київ — 270 щеплень;

Миколаївська область — 120 щеплень;

Одеська область — 30 щеплень;

Полтавська область — 180 щеплень;

Рівненська область — 160 щеплень;

Сумська область — 130 щеплень;

Тернопільська область — 120 щеплень;

Харківська область — 210 щеплень;

Херсонська область — 250 щеплень;

Хмельницька область — 160 щеплень;

Чернівецька область — 60 щеплень;

Чернігівська область — 110 щеплень;

Черкаська область — 250 щеплень.

З 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу в Україні. Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19 та військових.

Щеплення також зробили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вакцинація в Україні від коронавірусу проходитиме шістьма різними вакцинами від світових виробників. Три з них уже зареєстровані в країні.