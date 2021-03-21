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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу. Фото: 5 канал

Вакцинація від коронавірусу — скільки людей отримали щеплення за минулу добу

21 бер 2021, 10:06
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Щеплення від коронавірусу за минулу добу, 20 березня, отримали ​​3 тис. 968 українців.

Всього зі старту кампанії щеплення отримали 108 тис. 310 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від початку вакцинації перше щеплення зробили 108 тис. 310 людям, друге — одній людині.

Найбільше щеплень за добу зробили у Київській області — 550. Також серед лідерів Київ (270), Дніпропетровська (260), Херсонська та Черкаська області (по 250).

За весь час найбільше щеплень зробили у Донецькій (8 тис. 244), Київській (7 тис. 749) та Дніпропетровській (6 тис. 909) областях.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область — 40 щеплень;
  • Волинська область — 100 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 260 щеплень;
  • Донецька область — 140 щеплень;
  • Житомирська область — 100 щеплень;
  • Закарпатська область — 90 щеплень;
  • Запорізька область — 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 228 щеплень;
  • Київська область — 550 щеплень;
  • Кіровоградська область — 50 щеплень;
  • Луганська область — 150 щеплень;
  • Львівська область — 150 щеплень;
  • Київ — 270 щеплень;
  • Миколаївська область — 120 щеплень;
  • Одеська область — 30 щеплень;
  • Полтавська область — 180 щеплень;
  • Рівненська область — 160 щеплень;
  • Сумська область — 130 щеплень;
  • Тернопільська область — 120 щеплень;
  • Харківська область — 210 щеплень;
  • Херсонська область — 250 щеплень;
  • Хмельницька область — 160 щеплень;
  • Чернівецька область — 60 щеплень;
  • Чернігівська область — 110 щеплень;
  • Черкаська область — 250 щеплень.

З 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу в Україні. Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19 та військових.


Щеплення також зробили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вакцинація в Україні від коронавірусу проходитиме шістьма різними вакцинами від світових виробників. Три з них уже зареєстровані в країні.

Джерело: Ракурс


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