Вакцинація від коронавірусу — скільки людей отримали щеплення за минулу добуhttps://racurs.ua/ua/n152039-vakcynaciya-vid-koronavirusu-skilky-ludey-otrymaly-scheplennya-za-mynulu-dobu.htmlРакурс
Щеплення від коронавірусу за минулу добу, 20 березня, отримали 3 тис. 968 українців.
Всього зі старту кампанії щеплення отримали 108 тис. 310 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Загалом від початку вакцинації перше щеплення зробили 108 тис. 310 людям, друге — одній людині.
Найбільше щеплень за добу зробили у Київській області — 550. Також серед лідерів Київ (270), Дніпропетровська (260), Херсонська та Черкаська області (по 250).
За весь час найбільше щеплень зробили у Донецькій (8 тис. 244), Київській (7 тис. 749) та Дніпропетровській (6 тис. 909) областях.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 40 щеплень;
- Волинська область — 100 щеплень;
- Дніпропетровська область — 260 щеплень;
- Донецька область — 140 щеплень;
- Житомирська область — 100 щеплень;
- Закарпатська область — 90 щеплень;
- Запорізька область — 60 щеплень;
- Івано-Франківська область — 228 щеплень;
- Київська область — 550 щеплень;
- Кіровоградська область — 50 щеплень;
- Луганська область — 150 щеплень;
- Львівська область — 150 щеплень;
- Київ — 270 щеплень;
- Миколаївська область — 120 щеплень;
- Одеська область — 30 щеплень;
- Полтавська область — 180 щеплень;
- Рівненська область — 160 щеплень;
- Сумська область — 130 щеплень;
- Тернопільська область — 120 щеплень;
- Харківська область — 210 щеплень;
- Херсонська область — 250 щеплень;
- Хмельницька область — 160 щеплень;
- Чернівецька область — 60 щеплень;
- Чернігівська область — 110 щеплень;
- Черкаська область — 250 щеплень.
З 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу в Україні. Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19 та військових.
Щеплення також зробили міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, вакцинація в Україні від коронавірусу проходитиме шістьма різними вакцинами від світових виробників. Три з них уже зареєстровані в країні.