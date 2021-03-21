Видео разбития стекол на Банковой опубликовали в МВД. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n152041-video-razbitiya-stekol-na-bankovoy-opublikovali-v-mvd.html

Ракурс

Видео с участником акции протеста в поддержку Сергея Стерненко обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Гражданин, который бил стекла на дверях Офиса президента, уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео, — написал он на своей странице в Facebook.

На видео видно, как задержанный на вчерашний акции протеста человек бьет стекла дверей Офиса президента.

Один из его соратников назвал задержанного полицейским провокатором… Если это действительно так и полицейские задержали провокатора, а не обычного вандала-хулигана, то я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришли граждане, которые с дракой требовали выпустить задержанного? — сказал Геращенко.

Он добавил, что, по его мнению, за провокаторами стоят некоторые политики.

Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки, -добавил заместитель главы МВД.

Напомним, задержанным протестующим, которого правоохранители описали как «самого агрессивного» участника акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, оказался писатель и ветеран боевых действий Владислав Стафийчук, более известный как Влад Сорд.

После его задержания возле Печерского отделения полиции собрались другие участники акции. Под участком возникли столкновения, полиция применила слезоточивый газ.