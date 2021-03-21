Необычный тест для диагностики коронавируса разработали японские ученыеhttps://racurs.ua/n152042-neobychnyy-test-dlya-diagnostiki-koronavirusa-razrabotali-yaponskie-uchenye.htmlРакурс
Тест для диагностики коронавируса на ранней стадии разработала группа японских ученых.
Благодаря этому тест-набору, пользователи могут обнаружить у себя нарушение обоняния, пишет NHK.
Исследователи говорят, что больше 80% инфицированных коронавирусом в той или иной степени теряли обоняние. Однако они сообщают, что людям трудно осознавать наличие такого расстройства при слабых симптомах.
В наборе используется запах, похожий на аромат зеленых яблок и на аромат карамели.
Исследователи сообщили, что они отрегулировали интенсивность запаха таким образом, чтобы он соответствовал минимальным уровням, которые способны выявить люди с нормальным состоянием обоняния.
Потеря обоняния (аносмия) является одним из наиболее характерных симптомов коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, мгновенный тест на COVID-19 можно будет сделать с помощью смартфона.