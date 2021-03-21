В Офисе президента оценили убытки из-за погрома здания

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Ракурс

Офис президента показал, как выглядит здание после акции в поддержку Стерненко и назвал сумму убытков от повреждений.

Убытки оценили примерно в 2 млн грн, однако сумма может увеличиться. Об этом сообщили в Офисе президента.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывания краску в течение 72 часов, она въестся в гранит и тогда суммы убытков будут совсем другими, — говорится в сообщении.

При этом у Зеленского напомнили, что первые два этажа здания были построены в конце XIX в., а другие достроены в начале ХХ в.

Напомним, 20 марта в Киеве под Офисом президента прошла акция в поддержку приговоренного к семи годам Сергея Стерненко.

Активисты жгли файеры, а также подожгли табличку Офиса президента. Кроме того, в здании разбили стекла и разрисовали надписями стены.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причастные к хулиганским действиям понесут ответственность.