Карантинные зоны обновил Минздрав — какая область «покраснела» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152044-karantinnye-zony-obnovil-minzdrav-kakaya-oblast-pokrasnela-infografika.htmlРакурс
Зоны карантина в Украине 21 марта обновило Министерство здравоохранения.
В «красную» зону попала Киевская область, а Луганскую отнесли к «оранжевой». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области относятся к «красному» уровню эпидемической опасности.
В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные регионы относятся к «желтому» уровню.
Норма госпитализации превышена (больше 60 случаев на 100 тыс. населения) в:
- Киеве (104,9),
- Винницкой области (130,3),
- Днепропетровской области (64,5),
- Житомирской области (112,6),
- Закарпатской области (88,4),
- Ивано-Франковской области (108,8),
- Киевской области (74,6),
- Львовской области (61,5),
- Николаевской области (101,1),
- Одесской области (68,4),
- Сумской области (65,4),
- Хмельницкой области (98,7),
- Черновицкой области (99),
- Черниговской области (63,5)
Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 20 марта, подхватили 11 тыс. 145 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.