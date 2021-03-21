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Коронавирус в Украине. Фото: РБК

Карантинные зоны обновил Минздрав — какая область «покраснела» (ИНФОГРАФИКА)

21 мар 2021, 13:47
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Зоны карантина в Украине 21 марта обновило Министерство здравоохранения.

В «красную» зону попала Киевская область, а Луганскую отнесли к «оранжевой». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области относятся к «красному» уровню эпидемической опасности.

В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные регионы относятся к «желтому» уровню.


Норма госпитализации превышена (больше 60 случаев на 100 тыс. населения) в:

  • Киеве (104,9),
  • Винницкой области (130,3),
  • Днепропетровской области (64,5),
  • Житомирской области (112,6),
  • Закарпатской области (88,4),
  • Ивано-Франковской области (108,8),
  • Киевской области (74,6),
  • Львовской области (61,5),
  • Николаевской области (101,1),
  • Одесской области (68,4),
  • Сумской области (65,4),
  • Хмельницкой области (98,7),
  • Черновицкой области (99),
  • Черниговской области (63,5)

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 20 марта, подхватили 11 тыс. 145 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Источник: Ракурс


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