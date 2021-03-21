Коронавирус в Украине. Фото: РБК

https://racurs.ua/n152044-karantinnye-zony-obnovil-minzdrav-kakaya-oblast-pokrasnela-infografika.html

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Зоны карантина в Украине 21 марта обновило Министерство здравоохранения.

В «красную» зону попала Киевская область, а Луганскую отнесли к «оранжевой». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области относятся к «красному» уровню эпидемической опасности.

В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные регионы относятся к «желтому» уровню.

Норма госпитализации превышена (больше 60 случаев на 100 тыс. населения) в:

Киеве (104,9),

Винницкой области (130,3),

Днепропетровской области (64,5),

Житомирской области (112,6),

Закарпатской области (88,4),

Ивано-Франковской области (108,8),

Киевской области (74,6),

Львовской области (61,5),

Николаевской области (101,1),

Одесской области (68,4),

Сумской области (65,4),

Хмельницкой области (98,7),

Черновицкой области (99),

Черниговской области (63,5)

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 20 марта, подхватили 11 тыс. 145 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.