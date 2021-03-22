В разгар COVID-вспышки в Украине прошли массовые шествия верующих. Фото: УПЦ МП

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Массовые крестные ходы провели священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

В мероприятиях приняли участие тысячи людей в разных городах Украины, в том числе и «красной» зоны. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

В центре Харькова прошел крестный ход с молитвами за спасение от пандемии, организованный Харьковской епархией УПЦ ММ. По данным полиции города, в шествии участвовало около 3 тыс. человек.

При этом полицейские не увидели нарушения правил карантина. Верующие прошли от Благовещенского собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю с молитвой за здоровье и мир в Украине.

Также мероприятие прошло и в Киеве, в котором уже ужесточили карантин из-за высокого уровня заболеваемости.

Студенты Киевских духовных школ прошли вокруг Академического храма в честь Рождества Божьей Матери.

Подобные мероприятия состоялись в Херсоне, Запорожье, Черкассах, Северодонецке, Изюме, Каменском, Бердянске.

Из этих регионов только Харьковская и Запорожская области находятся в «желтой» зоне, Киев — в «красной», остальные — в «оранжевой».

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы во Львовской области.