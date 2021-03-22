В разгар COVID-вспышки в Украине прошли массовые шествия верующих УПЦ МП (ФОТО)https://racurs.ua/n152069-v-razgar-covid-vspyshki-v-ukraine-proshli-massovye-shestviya-veruuschih-upc-mp-foto.htmlРакурс
Массовые крестные ходы провели священники Украинской православной церкви Московского патриархата.
В мероприятиях приняли участие тысячи людей в разных городах Украины, в том числе и «красной» зоны. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ МП.
В центре Харькова прошел крестный ход с молитвами за спасение от пандемии, организованный Харьковской епархией УПЦ ММ. По данным полиции города, в шествии участвовало около 3 тыс. человек.
При этом полицейские не увидели нарушения правил карантина. Верующие прошли от Благовещенского собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю с молитвой за здоровье и мир в Украине.
Также мероприятие прошло и в Киеве, в котором уже ужесточили карантин из-за высокого уровня заболеваемости.
Студенты Киевских духовных школ прошли вокруг Академического храма в честь Рождества Божьей Матери.
Подобные мероприятия состоялись в Херсоне, Запорожье, Черкассах, Северодонецке, Изюме, Каменском, Бердянске.
Из этих регионов только Харьковская и Запорожская области находятся в «желтой» зоне, Киев — в «красной», остальные — в «оранжевой».
Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы во Львовской области.