Офіс Зеленського. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n152068-vidmyty-ofis-zelenskogo-gotovi-za-50-tys-grn-jurnalist.html

Ракурс

Протест на Банковій у Києві в підтримку активіста Сергія Стерненка обернувся масштабною трощею державного майна та заляпуванням фарбою будівлі.

У Київських клінінгових компаніях заявили, що готові відмити граніт і реставрувати двері Офісу президента за 50 тис. грн, а не за два мільйони, як про це раніше повідомила прес-служба Офісу Зеленського. Про це повідомив журналіст В’ячеслав Лакомкін на своїй сторінці в Facebook.









За його словами, він поспілкувався з клінінговими компаніями, які надають послуги, з прибирання подібних випадків, і з’ясував, що ціни на прибирання Офісу Зеленського більш ніж демократичні.

Подзвонив я в клінінгову компанію, і вони готові відмити граніт за 12 тис. грн. За один робочий день! Двері реставрують повністю за 30 тис. грн. І того — 42 тис. грн! Нехай навіть 50 тис., — йдеться в дописі Лакомкіна.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Офіс президента показав, який вигляд має будівля після акції на підтримку Стерненка та назвав суму збитків від пошкоджень.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом. При цьому у Зеленського нагадали, що перші два поверхи будівлі були побудовані наприкінці XIX ст., а інші добудовані на початку XX ст.