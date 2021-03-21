Протести під Офісом президента вперше прокоментував Кличко. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n152046-protesty-pid-ofisom-prezydenta-vpershe-prokomentuvav-klychko.html

Ракурс

Акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві закінчилася розтрощенням Офісу Зеленського. Протести в столиці прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

Можна по-різному ставитися до Володимира Зеленського і до Сергія Стерненка, до політиків і до активістів. Справа — в принципах і повазі, перш за все, до демократичних інституцій влади, — написав він на сторінці у Facebook.

Кличко нагадав, що демократія — це не лише «справедливість у дотриманні прав кожного громадянина», але й «відповідальність кожного громадянина, дотримання ним законів і правопорядку».

Вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою. А ми заплатили велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи, — підсумував мер Києва.

Нагадаємо, 20 березня біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку «президент України».

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука. Пошкодження будівлі Офісу президента після акції експерти оцінили у 2 млн грн.