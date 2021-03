Через зміни клімату Арктика може позеленіти — вчені. Фото: seanews.ru

Через глобальне потепління Арктика може позеленіти, вважають вчені.

Дослідники витягли ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях в арктичній зоні, вивчили їх і визначили, що росло в регіоні більше тисячі століть тому, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.

Аналіз дозволив отримати локальний знімок видів рослин, які виростали на певній території в певний час.

В результаті з’ясувалося, що ареал зростання карликової берези за цей час віддалився від Арктики на 400 км. Це говорить про те, що в далекому минулому північний полярний регіон Землі був схожим на нинішню зелену і квітучу тундру.

Відкриття дозволило вченим зробити висновок, що цей та інші арктичні види рослинності, можливо, знову поширяться на північ на тлі глобального потепління і це серйозно змінить зовнішній вигляд арктичної зони.

Карликова береза ​​вважається одним з ключових видів чагарників арктичної тундри. Зараз вона росте в канадській Арктиці на північ від Баффінової землі.

