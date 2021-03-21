Через зміни клімату Арктика може позеленіти — вченіhttps://racurs.ua/ua/n152045-cherez-zminy-klimatu-arktyka-moje-pozelenity-vcheni.htmlРакурс
Через глобальне потепління Арктика може позеленіти, вважають вчені.
Дослідники витягли ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях в арктичній зоні, вивчили їх і визначили, що росло в регіоні більше тисячі століть тому, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.
Аналіз дозволив отримати локальний знімок видів рослин, які виростали на певній території в певний час.
В результаті з’ясувалося, що ареал зростання карликової берези за цей час віддалився від Арктики на 400 км. Це говорить про те, що в далекому минулому північний полярний регіон Землі був схожим на нинішню зелену і квітучу тундру.
Відкриття дозволило вченим зробити висновок, що цей та інші арктичні види рослинності, можливо, знову поширяться на північ на тлі глобального потепління і це серйозно змінить зовнішній вигляд арктичної зони.
Карликова береза вважається одним з ключових видів чагарників арктичної тундри. Зараз вона росте в канадській Арктиці на північ від Баффінової землі.
Нагадаємо, вчені знайшли мешканців антарктичного дна. Науковці змогли сфотографувати жителів глибинних вод під величезним льодовиком. Як виявилося, там кипить життя.