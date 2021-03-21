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Ракурс
Из-за изменений климата Арктика может позеленеть – ученые. Фото: seanews.ru

Из-за изменений климата Арктика может позеленеть — ученые

21 мар 2021, 14:26
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Из-за глобального потепления Арктика может позеленеть, считают ученые.

Исследователи извлекли ДНК древних растений, собранных в озерных отложениях в арктической зоне, изучили их и определили, что росло в регионе более тысячи веков назад, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анализ позволил получить локальный снимок видов растений, произраставших на определенной территории в определенное время.

В результате выяснилось, что ареал произрастания карликовой березы за это время отдалился от Арктики на 400 км. Это говорит о том, что в далеком прошлом северный полярный регион Земли был похож на нынешнюю зеленую и цветущую тундру.

Открытие позволило ученым сделать вывод, что этот и другие арктические виды растительности, возможно, снова распространятся на север на фоне глобального потепления и это серьезно изменит внешний вид арктической зоны.


Карликовая береза ​​считается одним из ключевых видов кустарников арктической тундры. Сейчас она растет в канадской Арктике к северу от Баффиновой земли.

Напомним, ученые нашли жителей антарктического дна. Ученые смогли сфотографировать жителей глубинных вод под огромным ледником. Как оказалось, там кипит жизнь.

Источник: Ракурс


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