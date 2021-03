Из-за изменений климата Арктика может позеленеть – ученые. Фото: seanews.ru

https://racurs.ua/n152045-iz-za-izmeneniy-klimata-arktika-mojet-pozelenet-uchenye.html

Ракурс

Из-за глобального потепления Арктика может позеленеть, считают ученые.

Исследователи извлекли ДНК древних растений, собранных в озерных отложениях в арктической зоне, изучили их и определили, что росло в регионе более тысячи веков назад, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анализ позволил получить локальный снимок видов растений, произраставших на определенной территории в определенное время.

В результате выяснилось, что ареал произрастания карликовой березы за это время отдалился от Арктики на 400 км. Это говорит о том, что в далеком прошлом северный полярный регион Земли был похож на нынешнюю зеленую и цветущую тундру.

Открытие позволило ученым сделать вывод, что этот и другие арктические виды растительности, возможно, снова распространятся на север на фоне глобального потепления и это серьезно изменит внешний вид арктической зоны.

Карликовая береза ​​считается одним из ключевых видов кустарников арктической тундры. Сейчас она растет в канадской Арктике к северу от Баффиновой земли.

Напомним, ученые нашли жителей антарктического дна. Ученые смогли сфотографировать жителей глубинных вод под огромным ледником. Как оказалось, там кипит жизнь.