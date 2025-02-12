Викиди CO2 зростають через війну в Україні

https://racurs.ua/ua/n203994-viyna-v-ukrayini-sprychynyla-pomitne-zrostannya-vykydiv-parnykovyh-gaziv-ucheni.html

Ракурс

Повномасштабне російське вторгнення в Україну спричинило зростання викидів вуглекислого газу в авіації на 1% у 2023 році.

Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Редінга (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року західним авіакомпаніям було заборонено літати над росією. Це змусило їх обирати значно довші маршрути між Європою або Північною Америкою та Східною Азією, спалюючи при цьому більше пального, — вказано у статті.

У своєму дослідженні учені використали дані відстеження польотів і складні комп’ютерні моделі, щоб підрахувати, скільки додаткового палива літаки використовують на нових маршрутах. Вони врахували такі фактори, як напрямки вітру, котрі можуть суттєво впливати на споживання палива.

Дослідження показало, що:

обхідні шляхи, спричинені війною в Україні, призвели до того, що літаки використовували в середньому на 13% більше пального порівняно з початковими маршрутами;

вплив був ще більшим для рейсів між Європою та Азією, де споживання пального зросло на 14,8%;

польоти між Північною Америкою та Азією зазнали меншого, але все ж таки значного збільшення на 9,8%.

Після вторгнення в Україну спостерігалося падіння кількості рейсів між західними країнами та Східною Азією, оскільки авіакомпанії скоригували свої маршрути. Згодом польоти відновилися, але їм довелося обирати значні обхідні маршрути, пролітаючи південніше росії або над Арктикою, — наголошують учені.

Зазначається, що це вплинуло на близько 1,1 тис. рейсів на день, а додаткова відстань, яку вони повинні були долати, має помітний вплив на загальний вуглецевий слід авіації.

Ці «об'їзні шляхи» додали 8,2 мільйона тонн CO2 до глобальних авіаційних викидів у 2023 році, — зазначають дослідники.

Учені також врахували обмеження повітряного простору над Лівією, Сирією та Єменом. Вони виявили, що конфлікти в кожній з цих країн впливали на 60−100 рейсів на день: