Зміни клімату загрожують деревам, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n204069-dereva-mojut-potrebuvaty-dopomogy-ludey-schob-perejyty-zminy-klimatu-ucheni.html

Ракурс

Лісові масиви загалом скорочуються у відповідь на зміну клімату, але не розширюються в більш прохолодних і вологих кліматичних зонах — отже, ліси не відновлюються достатньо швидко, щоб встигати за зміною клімату, лісовими пожежами, комахами та хворобами.

Про це свідчать результати нового дослідження учених з Колорадського університету (США), повідомляє прес-служба вишу.

Очікується, що в міру того, як клімат стає занадто теплим для дерев у певних місцях, лісові масиви будуть зміщуватися в бік більш ідеальних умов, — зазначається у статті.

В ході дослідження було проаналізовано дані лісової інвентаризації для понад 25 тис. ділянок на заході США, за винятком прибережних штатів, і виявлено:

дерева не відновлюються в найспекотніших частинах їхніх ареалів. Це було очікуваним результатом;

більш несподіваним для дослідників стало те, що більшість з 15 досліджених видів дерев не прижилися в районах з більш сприятливими умовами, що свідчить про те, що більшість видів дерев, швидше за все, не зможуть «переїхати» в більш пристосований клімат без сторонньої допомоги.

Дерева мають велику цінність для людей з точки зору чистої води, чистого повітря, середовища існування диких тварин та відпочинку, — наголошують учені. — Якщо лісівники хочуть зберегти певні дерева на ландшафті, наше дослідження показує, де вони ще можуть існувати, а де їм може знадобитися допомога.

Скорочення ареалів спостерігалося як на непорушених територіях, так і на тих, що зазнали впливу лісових пожеж, комах та хвороб.

Таким чином, людям, ймовірно, доведеться допомагати деревам мігрувати, оскільки швидке потепління внаслідок змін клімату може перевершувати здатність популяції відновлюватися.

Серед причин цього — збільшення кількості лісових пожеж, комах і хвороб, спричинене зміною клімату, що може перешкоджати регенерації, знищуючи джерела насіння. В результаті насінню доводиться буквально боротися за те, щоб закріпитися де прохолодніше, зокрема на схилах гір.