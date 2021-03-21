Протесты под Офисом президента впервые прокомментировал Кличко. Фото: Украинская правда

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Акция в поддержку Сергея Стерненко в Киеве закончилась разносом Офиса Зеленского. Протесты в столице прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко, к политикам и к активистам. Дело в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти, — написал он на странице в Facebook.

Он напомнил, что демократия — это не только «справедливость в соблюдении прав каждого гражданина», но и «ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка».

Требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы, — подытожил мэр Киева.

Напомним, 20 марта возле Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора.

Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку «президент Украины».

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье «хулиганство» задержали 26-летнего Владислава Стафийчука. Повреждения здания Офиса президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.