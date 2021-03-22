Трамп створює власну соцмережу, яка «повністю змінить гру»

Трамп створює власну соцмережу — з інших його вигнали — соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n152067-tramp-stvoruie-vlasnu-socmereju-yaka-povnistu-zminyt-gru.html

Ракурс

Дональд Трамп, екс-президент США, незабаром знову публікуватиме дописи у соціальній мережі, яка буде його «власною платформою».

За словами одного зі старших радників Трампа Джейсона Міллера, це станеться за два-три місяці, повідомляє телеканал Fox News.

Я думаю, що це буде бомба в соцмережах, яка повністю змінить гру, і усі чекатимуть і дивитимуться, що саме робить президент Трамп. При цьому це буде його власна платформа, — сказав Міллер.

Радник Трампа відмовився надати більш детальну інформацію, але повідомив, що в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де зараз мешкає колишній очільник Білого дому, було «багато потужних зустрічей з представниками різних компаній».

Ця нова платформа буде великою, — сказав Міллер, прогнозуючи, що Трамп залучить «десятки мільйонів користувачів».

Нагадаємо, після захоплення Капітолію прихильниками Трампа керівництво соціальної мережі Twitter оголосило про остаточне блокування аккаунта екс-президента США через підбурювання до насильства. Twitter був головний майданчиком Трампа для публікацій повідомлень. ЄС розкритикував соцмережу за блокування «без виправданого і демократичного контролю».