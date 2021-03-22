Трамп создает собственную соцсеть, которая «полностью изменит игру»

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Ракурс

Дональд Трамп, экс-президент США, вскоре снова начнет публиковать сообщения в социальной сети, которая будет его «собственной платформой».

По словам одного из старших советников Трампа Джейсона Миллера, это произойдет спустя два-три месяца, пишет телеканал Fox News.

Я думаю, что это будет бомба в соцсетях, которая полностью изменит игру, и все будут ждать и смотреть, что делает президент Трамп. При этом это будет его собственная платформа, — сказал Миллер.

Советник Трампа отказался предоставить более подробную информацию, но сообщил, что в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где сейчас живет бывший глава Белого дома, было «много мощных встреч с представителями различных компаний».

Эта новая платформа будет большой, — сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет «десятки миллионов пользователей».

Напомним, после захвата Капитолия сторонниками Трампа руководство социальной сети Twitter объявило о полной блокировке аккаунта экс-президента США из-за подстрекательства к насилию. Twitter был главный площадкой Трампа для публикаций сообщений. ЕС раскритиковал соцсеть за блокировку «без оправданного и демократического контроля».