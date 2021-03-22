Офис Зеленского. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n152068-otmyt-ofis-zelenskogo-gotovy-za-50-tys-grn-jurnalist.html

Ракурс

Протест на Банковой в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненка обернулся масштабным разгромом государственного имущества и обливанием краской государственного здания.

В столичных клининговых компаниях заявили, что готовы отмыть гранит и реставрировать двери Офиса президента за 50 тыс. грн, а не за два миллиона, как об этом ранее сообщила пресс-служба Офиса Зеленского. Об этом сообщил журналист Вячеслав Лакомкин на своей странице в Facebook.







По его словам, он пообщался с клининговыми компаниями, которые предоставляют услуги по уборке подобных случаев, и выяснил, что цены на уборку Офиса Зеленского более чем демократичные.

Позвонил я в клининговую компанию, и они готовы вымыть гранит за 12 тыс. грн. За один рабочий день! Двери реставрируют полностью за 30 тыс. грн. И того — 42 тыс. грн Пусть даже 50 тыс., — говорится в заметке Лакомкина.



Напомним, ранее мы сообщали, что Офис президента показал, как выглядит здание после акции в поддержку Стерненко и назвал сумму убытков от повреждений.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. При этом у Зеленского напомнили, что первые два этажа здания были построены в конце XIX в., а другие достроены в начале XX в.