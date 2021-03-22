Какой будет политика Байдена по Украине, рассказал Уолкер

https://racurs.ua/n152070-kakoy-budet-politika-baydena-po-ukraine-rasskazal-uolker.html

Ракурс

Какой будет политика президента США Джо Байдена по Украине, рассказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Украину поддерживают и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация, — отметил он в интервью «Новому времени».

Волкер напомнил, что в свое время Дональд Трамп предоставил Украине вооружение, а также ввел санкции против России.

Нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против РФ и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду, — добавил дипломат.

Вместе с тем бывший спецпредставитель считает, что впереди — «сложные времена», поскольку Москва повышает градус напряженности на Донбассе. Кроме этого, он прокомментировал вопрос назначения посла США в Украине.