Какой будет политика Байдена по Украине, рассказал Уолкер

Какой будет политика Байдена по Украине, рассказал Уолкерhttps://racurs.ua/n152070-kakoy-budet-politika-baydena-po-ukraine-rasskazal-uolker.htmlРакурс
Какой будет политика президента США Джо Байдена по Украине, рассказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Украину поддерживают и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация, — отметил он в интервью «Новому времени».
Волкер напомнил, что в свое время Дональд Трамп предоставил Украине вооружение, а также ввел санкции против России.
Нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против РФ и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду, — добавил дипломат.
Вместе с тем бывший спецпредставитель считает, что впереди — «сложные времена», поскольку Москва повышает градус напряженности на Донбассе. Кроме этого, он прокомментировал вопрос назначения посла США в Украине.
Ничто не заменит посла, который является личным представителем президента и может говорить с властью от имени администрации США… Я прогнозирую, что мы услышим имя, затем будет объявлена номинация, а затем пройдет процесс утверждения в Сенате позже этой весной, — указал Волкер.