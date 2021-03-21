У Миколаєві посилюють карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n152051-mykolayiv-zaprovadjuie-suvoryy-karantyn-detali.html

Ракурс

У Миколаєві з 24 березня запроваджується суворий карантин через погіршення ситуації з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Ці обмеження діятимуть до 4 квітня включно, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук міський голова Віталій Кім.

Все дуже погано, ми впевнено йдемо до «червоної зони», — наголосив Кім. — Для стабілізації ситуації ми прийняли наступне рішення — вводимо більш суворі карантині обмеження в рамках «помаранчевої зони».

За словами мера Миколаєва, місто вже у «червоній» зоні за одним із показників — кількістю госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 впродовж останніх семи днів на 100 тис. населення, який становить 101,15 (при допустимому не більше, ніж 60 на 100 тис. населення).

Якщо чинні темпи поширення хвороби зберігатимуться, то в найближчі дні місто увійде в «червону» зону через перевищення ще одного показника — завантаженості ліжок, забезпечених медичним киснем. Наразі цей показник становить 64,72% при допустимому не більше, ніж 65%.

У Миколаєві будуть заборонені:

робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних зал);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

робота ярмарків «вихідного дня»;

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того:

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;

автозаправочні станції працюватимуть в разі дотримання суворих норм та без роботи кафе;

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. За таких же умов працюватимуть і фітнес та спортивні зали (але без групових занять);

дитячі садочки працюватимуть;

школи після канікул повернуться до навчання, проте воно відбуватиметься дистанційно;

на дистанційну роботу переходять усі підприємства та організації бюджетної сфери;

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи, окрім підприємств критичної інфраструктури;

великим продуктовим магазинам рекомендовано вести «спеціальні години відвідування» для громадян похилого віку;

ринкам дозволено працювати до наступної неділі;

громадський транспорт працюватиме в звичному режимі (з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів, маскового режиму та із заповненістю місць для сидіння на 50%).