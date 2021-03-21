Стало відоме ім’я вбитого снайпером українського військового

На Донбасі 20 березня загинув український військовий, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n152050-stalo-vidome-im-ya-vbytogo-snayperom-ukrayinskogo-viyskovogo.html

Ракурс

На Донбасі 20 березня куля ворожого снайпера забрала життя українського військового Кирила Биковського з міста Кропивницького.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко.

Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам’ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам, — зазначив Назаренко.

Солдат Кирило Биковський, 1992 року народження, загинув в результаті отриманого у праве плече вогнепального поранення, повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на заступника обласного військового комісара Петра Герасим’яка.

На ранок завтрашнього дня, 22 березня, запланований розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький. Прощання з військовим має відбутися 23 березня.

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання «Північ» раніше повідомляло про загибель українського військового внаслідок отриманого в районі населеного пункту Шуми Донецької області поранення.