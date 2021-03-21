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Ракурс
На Донбасі 20 березня загинув український військовий, фото: «Еспресо»

Стало відоме ім’я вбитого снайпером українського військового

21 бер 2021, 17:45
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На Донбасі 20 березня куля ворожого снайпера забрала життя українського військового Кирила Биковського з міста Кропивницького.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко.

Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам’ять Герою! Мої щирі співчуття мамі і сестрам, — зазначив Назаренко.

Солдат Кирило Биковський, 1992 року народження, загинув в результаті отриманого у праве плече вогнепального поранення, повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на заступника обласного військового комісара Петра Герасим’яка.


На ранок завтрашнього дня, 22 березня, запланований розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький. Прощання з військовим має відбутися 23 березня.

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання «Північ» раніше повідомляло про загибель українського військового внаслідок отриманого в районі населеного пункту Шуми Донецької області поранення.

Джерело: Ракурс


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