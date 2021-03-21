У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірусна хвороба COVID-19 може спричинити нетипове запалення щитовидної залози, яке відрізняється від запалення щитовидної залози, спричиненого іншими вірусами.

Про це свідчать дані наукового дослідження, оприлюднені в межах медичної конференції ENDO 2021, повідомляє видання EurekAlert.

Так, y вересні 2020 року у 15% пацієнтів із COVID-19, госпіталізованих до відділень невідкладної медицини в міській лікарні Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Hospital у Мілані, відбулися зміни гормонів щитовидної залози через багатофакторні причини, включаючи запалення цього органу.

Для порівняння, лише у 1% госпіталізованих пацієнтів за той самий період 2019 року (тобто до пандемії) спостерігалися зміни гормонів щитовидної залози.

Крім того, третина учасників дослідження все ще мали ознаки запалення щитовидної залози через три місяці, хоча функція їхньої щитовидної залози нормалізувалась.

Зазначається, що люди із запаленням щитовидної залози, викликаним іншими вірусами, зазвичай відновлюють її функції в короткий термін. Однак існує довгостроковий підвищений ризик постійно зниженої функції щитовидної залози, спричиненої пізніми проявами вірусної інфекції або імунною системою, що атакує щитовидну залозу.

Проаналізувавши дані щодо пацієнтів, у яких таке запалення було спровоковане коронарвірусом, учені виявили кілька відмінностей від «традиційного» запалення щитовидної залози:

відсутність болю в шиї;

наявність легкої дисфункції щитовидної залози;

більш висока частота серед чоловіків.

Через три місяці функція щитовидної залози у пацієнтів нормалізувалася, але ознаки запалення все ще були приблизно у третини пацієнтів, — зазначають дослідники.

Учені продовжують спостереження, щоб побачити, що відбуватиметься впродовж наступних місяців.

Важливо знати, чи має вірус SARS-CoV-2 негативний вплив на щитовидну залозу пізніше, щоб негайно діагностувати та лікувати захворювання, — додають дослідники.

Нагадаємо, японські вчені нещодавно розробили незвичайний тест для діагностики коронавірусу на ранній стадії.