В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусная болезнь COVID-19 может привести к нетипичному воспалению щитовидной железы, которое отличается от воспаления щитовидной железы, вызванного другими вирусами.

Об этом свидетельствуют данные научного исследования, обнародованные в рамках медицинской конференции ENDO 2021, сообщает издание EurekAlert.

Так, в сентябре 2020 года у 15% пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделения неотложной медицины в городской больнице Fondazione IRCCS Ca 'Granda Policlinico Hospital в Милане, произошли изменения гормонов щитовидной железы из-за многофакторных причин, включая воспаление этого органа.

Для сравнения, только у 1% госпитализированных пациентов за тот же период 2019 года (то есть до пандемии) наблюдались изменения гормонов щитовидной железы.

Кроме того, треть участников исследования все еще имели признаки воспаления щитовидной железы спустя три месяца, хотя функция их щитовидной железы нормализовалась.

Отмечается, что люди с воспалением щитовидной железы, вызванным другими вирусами, обычно восстанавливают ее функции в короткий срок. Однако существует долгосрочный повышенный риск постоянно пониженной функции щитовидной железы, вызванной поздними проявлениями вирусной инфекции или иммунной системой, которая атакует щитовидную железу.

Проанализировав данные по пациентах, у которых такое воспаление было спровоцировано коронарвирусом, ученые обнаружили несколько отличий от «традиционного» воспаления щитовидной железы:

отсутствие боли в шее;

наличие легкой дисфункции щитовидной железы;

более высокая частота среди мужчин.

Спустя три месяца функция щитовидной железы у пациентов нормализовалась, но признаки воспаления все еще были примерно у трети пациентов, — отмечают исследователи.

Ученые продолжают наблюдения, чтобы увидеть, что будет происходить в течение следующих месяцев.

Важно знать, имеет ли вирус SARS-CoV-2 негативное влияние на щитовидную железу позже, чтобы немедленно диагностировать и лечить заболевание, — добавляют исследователи.

Напомним, японские ученые недавно разработали необычный тест для диагностики коронавируса на ранней стадии.